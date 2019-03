Peres lamenta Santos x Corinthians na segunda: “Jogo merecia domingo”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não gostou da data da volta da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians: segunda-feira, no Pacaembu. A ida será neste domingo, em Itaquera.

O congresso técnico da Federação Paulista de Futebol definiu datas e horários nesta quinta-feira.

“Eu lamento bastante, não gostei da segunda. Jogo merecia domingo ou sábado, mas a televisão resolveu colocar na segunda e somos obrigados a seguir o rito. Por isso assinamos o contrato. Traz prejuízo para o torcedor, uma coisa é domingo, outra é segunda, dia de trabalho, com trânsito. Isso tudo prejudica o espetáculo. Temos que obrigar a grade da televisão que nos paga”, disse Peres.

Segundo Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, a decisão foi de comum acordo com os mandatários de Santos e Corinthians. “Consultei os dois antes (de agendar o jogo na segunda-feira). Não foi a posição que eles me passaram. Falei que, para ter a inversão dos jogos transmitidos na TV aberta, a única opção era segunda. Como cabia tecnicamente, já que o Corinthians não joga e o Santos só joga na quinta, os clubes decidiram em conjunto com a gente”, declarou.

O Peixe tentou argumentar, mas o mando é da federação e não há como discutir. No evento, o presidente Peres aproveitou para reclamar da arbitragem da partida diante do Red Bull Brasil, na última terça-feira, no Moisés Lucarelli.

O presidente disse que o pênalti de Aderlan em Rodrygo foi claro e questionou a não utilização do VAR para melhor análise do lance.

