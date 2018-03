Peres fala sobre busca de um 10 no Santos: “Palmeiras tem e tirou da gente”

O Santos vem tendo dificuldade na busca por um camisa 10 para substituir Lucas Lima. Um armador é a prioridade do Peixe, mas há poucas opções no mercado e dinheiro para conseguir um grande nome.

Nesta quinta-feira, o presidente José Carlos Peres falou sobre a procura do alvinegro e lamentou a saída de Lucas Lima para o rival Palmeiras. E de graça.

“Todos estão em busca de um camisa 10. O Corinthians, o Santos… No mercado nacional, não tem um camisa 10. O único que não precisa é o Palmeiras, que tem e tirou da gente de graça (Lucas Lima). Se tiver, eu busco amanhã, mas não tem”, disse Peres.

Nesta quarta-feira, após eliminar o Botafogo na Vila Belmiro, Jair Ventura voltou a pedir um armador e chegou a dizer que a necessidade é “evidente”. No momento, Léo Cittadini e Jean Mota têm dividido a armação.

O Santos tentou Zelarayán, do Tigres-MEX, e Marquinhos Gabriel, do Corinthians, sem sucesso. O Peixe espera por Ganso, que pode rescindir seu contrato com o Sevilla-ESP. Outros nomes desejados não são de conhecimento da imprensa.