Peres explica participação do Santos em concessão do Pacaembu

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou na manhã desta segunda-feira a concessão do Estádio do Pacaembu para o Consórcio Patrimônio SP. O grupo capitaneado pela construtora Progen arrendou o complexo esportivo pelos próximos 35 anos.

O evento no salão nobre do estádio contou com a presença de José Carlos Peres. O presidente do Santos negocia com os empresários uma parceria para poder mandar os jogos do Peixe em sua segunda casa já a partir do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

“Está acertado. Falta apenas o modelo de negócio. Mas é certo que o Santos não gastará nada e apenas cederá a marca para exposição, garantindo os jogos do Pacaembu na linha de no mínimo 50% dos mandos”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

O Consórcio Patrimônio SP deve investir R$ 300 milhões em reformas. O tobogã será demolido e um prédio comercial construído no local.

“Sim, vão demolir o tobogã e rebaixar o campo, mas as obras começam só quando terminar o Brasileirão”, afirmou Peres.

A CBF havia permitido o Pacaembu apenas para as nove primeiras rodadas do Brasileirão, mas, de acordo com o presidente Peres, o estádio está liberado até dezembro deste ano, mesmo sem a iluminação mínima exigida (800 lux) – o espaço alcança só 600 lux.

Os custos para o aluguel no Pacaembu devem ser semelhantes – atualmente são de 23% da renda total, nas contas da diretoria santista. A Progen estuda mudar o modelo para que o Peixe receba percentual fixo da bilheteria.

O Santos tem 22 jogos como mandante em 2019 – 11 na Vila Belmiro e outros 11 no Pacaembu. Marcar partidas no Morumbi é uma possibilidade discutida pelo Peixe para manter o 50% prometido entre Baixada Santista e capital. No geral, a média de público na temporada é de 13.179.