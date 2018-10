Peres explica fim do sub-23 no Santos: “Privilegiar nossa safra”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, explicou a decisão de acabar com a categoria sub-23 no clube, em reunião do Conselho Deliberativo na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

Peres quer conter gastos e privilegiar os formados pelas categorias de base. As disputas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Copa Paulista serão realizadas por meio do sub-20.

“Sobre o sub-23, temos um estoque de contratos longos e que estamos conseguindo emprestar ou dispensar. Numa análise fria, esse sub-23 custa R$ 700 mil por mês, fora encargos. Quase R$ 1 milhão. Apenas o Pituca era do sub-23, o restante estava na base (dos que deram certo). Vamos priorizar nossos meninos, há muitos jogadores de fora. Chegamos à conclusão de que a melhor maneira para participar dos campeonatos de aspirantes é usar o sub-20, deixar um pouco maior a ponto de tocar o 20 e o 23. Temos que privilegiar a nossa safra”, explicou.

O sub-23 do Peixe ainda está na ativa jogará contra o Internacional nesta quinta-feira, no Estádio Ulrico Mursa, pela sexta rodada do Aspirantes. O Alvinegro precisa vencer e torcer por um empate ou pela vitória do Coritiba diante da Chapecoense, em Curitiba.

As próximas semanas serão de muitas negociações no clube. 42 jogadores têm mais de 20 anos ou estão na última temporada para a equipe sub-20. O Santos buscará acordo para rescisões, promoverá alguns e emprestará outros com potencial. Veja a lista abaixo, com a validade dos contratos.

Anderson Chub – 30/12/2019

Brendon – 31/12/2019

Charles – 31/5/2020

Darlyson – 31/12/2018

Dedé – 31/12/2019

Diego Cardoso – 15/12/2019

Emerson Barbosa – 31/12/2019

Fabricio – 31/12/2019

Fernando Medeiros – 31/12/2018

Filipe – 30/4/2020

Gabriel Donizetti – 31/12/2018

Gabriel Casanova – 31/12/2018

Giovane Mario – 31/12/2018

Guilherme Alves – 31/12/2018

Higor Santos – 31/12/2018

Higor Felippe – 18/8/2019

Jean Rocha – 31/12/2018

João Igor – 29/9/2022

João Vitor – 09/8/2019

João Pedro – 31/5/2020

Juliano Almeida – 31/12/2019

Lorran – 31/5/2020

Lucas Anselmo – 31/12/2018

Lucas Otávio – 7/1/2019

Lucas Yanase – 31/12/2020

Marquinhos Tu – 31/1/2019

Marquinho – 31/12/2018

Patrick Florindo – 31/12/2018

Patrick Valverde – 30/4/2020

Pedro Henrique – 31/12/2018

Preto – 31/12/2019

Pepe – 31/10/2018

Renan Pastre – 31/12/2018

Renan – 31/12/2018

Ruan – 31/12/2018

Sabino – 29/9/2022

Sillas – 31/12/2018

Steylor – 31/12/2018

Thiago – 31/12/2018

Wesley – 30/5/2019

William – 31/12/2018

Yan – 31/12/2018