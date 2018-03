Peres estipula preço, revela conversa e diz que Zeca é santista

O presidente do Santos, José Carlos Peres, conversou com Zeca há “cerca de 10 dias”. De acordo com o dirigente, o lateral é santista, não tem raiva do clube e quer ajudar o Peixe a negociá-lo. O alvinegro espera, no mínimo, sete milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões).

Há uma audiência marcada para a primeira quinzena de abril. O Santos afirma que pagou tudo ao atleta e que não há risco dele conseguir a rescisão contratual. A ideia, porém, é antecipar a situação e finalizar uma transação agora.

“Entendemos que menos de sete milhões de euros estamos desfazendo de um patrimônio do clube. Teve uma desavença, um desentendimento, o que é natural entre empregado e empregador, mas não podemos chutar isso. Estamos tentando fazer o melhor negócio com o Zeca para que o clube tenha algum dinheiro de volta. Ele é um jogador que passou pela seleção olímpica, tem o seu valor. Se não tivesse, o Corinthians não teria comprado uma briga conosco gratuitamente (o rival desistiu da contratação). Existem negociações. Proposta, não. O Santos está otimista. É óbvio que estamos certos de que a justiça será feita. O Santos não deve nada”, disse Peres, nesta quinta-feira.