Peres e Rollo fazem “considerações finais” antes de Dia D no Santos

O Santos terá um dia decisivo neste sábado, na Vila Belmiro, em assembleia geral do associado para votar o impeachment de José Carlos Peres. Se a maioria optar pelo “sim”, Orlando Rollo assumirá. São 17.345 aptos para o pleito, em 10 urnas.

Na véspera do pleito, o presidente Peres e o vice Rollo responderam quatro perguntas semelhantes feitas pela Gazeta Esportiva. Confira as respostas abaixo, na íntegra.

José Carlos Peres

1 – Por que o sócio deve optar pela permanência de José Carlos Peres?

Por inúmeros motivos o sócio votará não ao impeachment neste sábado. O impeachment é um processo político dado que não houve dolo, fruto da revolta dos derrotados na eleição e da traição e sabotagens de parte da chapa eleita. O sócio reconhece o trabalho feito nestes 9 meses na direção da profissionalização, transparência, boas contratações no futebol, melhoria nos benefícios para o sócio rei, ingressos populares e estádios cheios, novos patrocínios e valorização nacional e mundial da marca Santos. O sócio é inteligente e sabe que “as forças vivas do impeachment” que trabalham e investem pesado em calúnias, fraudes, intimidações, acordos com empresários e manobras estatutárias cobrarão a conta caso o vice vire presidente e quem pagará por esses acordos obscuros será o Santos. Faz muito tempo que o clube não tem um quadro de executivos de tão alto gabarito. É um dos meus maiores orgulhos nesta gestão: as áreas comandadas por profissionais de mercado. Deixar de votar contra o impeachment é correr o risco de afastar profissionais sérios que estão no clube para que novamente os cargos sejam loteados com oportunistas desqualificados. Que tipo de profissional o sócio imagina que o Rollo irá conseguir atrair ou manter no clube? Tenho certeza que o sócio irá se mobilizar e a Vila Belmiro dirá “não” ao retrocesso e àqueles que enxergam o Santos como meio de benefícios pessoais e financeiros.

2 – O torcedor pode ir tranquilo para a Vila Belmiro, sem o receio de confusões?

Sem dúvidas não deve ter receio. A arma dos covardes e truculentos sempre é o medo. Todas as medidas foram tomadas, teremos apoio de grande efetivo da Polícia Militar de São Paulo na Vila Belmiro, segurança privada na saída e dentro dos ônibus que sairão do Business Center em São Paulo. O sócio não pode se omitir neste momento e terá toda a segurança para poder democraticamente escolher o melhor caminho para o Santos.

3 – Se o Rollo assumir, você seguirá atuante no Conselho?

Não trabalho com esta hipótese do vice assumir. O sócio sabe o que isto causaria para o clube e não irá permitir nas urnas que o Rollo se torne presidente. Tenho uma enorme culpa por ter errado na formação da chapa, mas mais do que nunca está claro que não temos nenhum alinhamento de visão, valores ou postura. E essa votação nos dará o respaldo de a partir de segunda-feira acelerar o processo de profissionalização, transparência e enxugamento do clube independentemente da oposição e interesses do grupo do vice.

4 – Se depender de você, o resultado de sábado será definitivo, sem a Justiça ser acionada?

Tenho a convicção que o impeachment apenas poderá passar se for em função de fraudes e/ou votos comprados. Temos uma enorme mobilização e repúdio da grande maioria da torcida à interrupção do nosso trabalho. Já corre na Polícia investigações sobre fraudes de compra de ingressos e acesso indevido ao sistema de sócios que serão levadas até o final mesmo com a vitória do “não” este sábado.

Orlando Rollo

1 – Por que o sócio deve optar pelo impeachment de José Carlos Peres?

Foi o próprio Peres que se colocou nessa situação, desrespeitou o Estatuto do Santos, ofendeu a cidade, o estádio, criou ódio entre as pessoas, achou que podia tudo, traiu muitas pessoas que o apoiavam, não cumpriu com promessas de campanha e não governou de forma transparente, tem muita coisa que precisa ser explicada. O que o Renato Duprat está fazendo de volta ao Santos? E a empresa da qual foi sócio, o Lica, enfim motivos não faltam para sócio nesse momento.

2 – O torcedor pode ir tranquilo para a Vila Belmiro, sem o receio de confusões?

Tenho certeza que a polícia estará lá para cumprir seu papel caso alguém se exceda ou desrespeite a lei.

3 – Se o Peres ficar, você permanece?

Eu fui eleito, tenho um compromisso com as pessoas que votaram em mim e também com o Santos. Vou cumprir o meu mandato.

4 – Se depender de você, o resultado de sábado será definitivo, sem a Justiça ser acionada?

Entendo que toda decisão colegiada no Clube deveria ser respeitada, quer do Conselho Deliberativo ou da Assembléia de Sócios, porém não é assim que o Peres tem se comportado, tanto que já levou varias vezes um sonoro não na Justiça. Ele não está tendo a grandeza de respeitar as instâncias do Clube. Enfim, cada um colhe o que planta.