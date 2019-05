Peres diz que Santos topa pagar jatinho a selecionados e vê dificuldade por Derlis

O presidente José Carlos Peres diz que o Santos topa até pagar jatinho para os selecionados não serem desfalques diante do Atlético-MG, dia 6, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Peixe tem conversado com as federações para retardar a apresentação dos atletas. A princípio, todos deveriam estar na preparação da Copa América até dia 3. Aguilar, Cueva, Derlis, Sánchez e Soteldo foram pré-convocados para Colômbia, Peru, Paraguai, Uruguai e Venezuela, respectivamente.

“Fizemos ofício no dia 10 de maio. Pedimos mudança do Pacaembu para a Vila Belmiro. Segundo: a mudança de data. Podemos ter fora cinco ou seis jogadores. Estive na CBF, fizemos a maior pressão do mundo. Mas se jogarem do dia 6 para 4, nós jogamos domingo no Ceará, sairíamos do avião para jogar, seria pior. Tentamos para trás e não dava, tudo lotado, pedimos depois da Copa América, mas querem sorteio, atrasaria calendário. Nossa posição é ligar por meio do jurídico para as federações. Avisamos que liberamos no dia 6 à noite, contratamos jatinho para levar, sem problema. Mas queremos os jogadores dia 6. É negociação dura, mas nada demais”, disse o presidente.

“Pior caso é o Paraguai, que joga dia 5 (amistoso contra Honduras). Jogadores sabem, temos conversado. Quem quer ser liberado é o Derlis, quer fazer boa Copa. E até surgir negociação grande para ele. Conversaremos com Derlis. Ele está certo, todos querem ir, mas não pode prejudicar o clube”, completou.

A Copa América será disputada no Brasil. O início da competição continental ocorrerá no dia 14 de junho.

