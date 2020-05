Peres diz que Sampaoli sugeriu ao Santos a venda de Soteldo em 2019

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o ex-técnico Jorge Sampaoli chegou a pedir a saída de Yeferson Soteldo em 2019.

De acordo com o relato de Peres, o treinador esteve incomodado com a falta de disciplina de Soteldo, Cueva (agora no Pachuca) e Derlis González (atualmente no Olímpia).

“Cueva treinou bem na primeira semana. Depois de uns 20 ou 30 dias, Sampaoli falou que eu podia vender e que não queria Cueva, Soteldo e Derlis González. ‘Eles andam todos juntos, vão beber, vão para a farra’. Eu disse que eram patrimônios e tinha que escalar. Eu sou culpado também, lógico, sou o presidente (pelo poder do técnico). Só que era momento que Sampaoli… Sampaoli chegou ao Santos em baixa, foi crescendo e passou o Santos. Ele mandava. E eu ia enfrentar o cara que a torcida cantava o nome? E isso caiu em mim, tive que segurar depois”, disse Peres, ao Blog Soul Santista.

Cueva e Derlis González perderam espaço no elenco, enquanto Soteldo foi titular absoluto em quase toda a temporada. Em entrevista recente, o camisa 10 falou com carinho sobre Sampaoli, atual técnico do Atlético-MG.

“Eu aprendi a marcar com o Sampaoli. Eu não sabia, não tinha costume. Ele me pedia pra ajudar sempre, até que me tirou de um ou dois jogos. Disse que quem não marca não joga com ele. E eu aprendi. Aprendi também a me preservar mais, não correr desde trás como eu fazia, tentando passar por todo mundo, mas avançar no terço final do campo”, falou Soteldo, ao podcast “El Drink Team”.

“Eu sempre gostei mais de dar o passe para gol do que fazer o gol. Sampaoli me pedia para fazer mais gols, finalizar mais, e me dava total confiança. Santos tem ótimos jogadores, como Carlos Sánchez e Alison, mas eu gosto de ser protagonista do time onde jogo, aquele que acha alguma coisa quando o jogo está difícil. E com Sampaoli sempre tinha gol ou assistência. Ele me ajudou muito”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com