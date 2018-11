Peres diz que presidente do Flamengo é professor para ele no Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, tem Eduardo Bandeira de Mello, mandatário do Flamengo, como professor.

Peres é fã da gestão do colega no Rubro-Negro. O clube carioca optou por colocar as contas em dia antes de priorizar reforços para o elenco profissional.

“Nosso clube precisa de união, não tem, cada um luta pelo seu lado. A maioria foi demitida aqui e houve ressentimento. Tenho um professor chamado Bandeira, do Flamengo. Ele disse que passou coisa 10 vezes pior no primeiro ano dele. Havia o grupo dos ressentidos, mas persistiu e Flamengo mudou o patamar. Contratamos a EY (Ernst & Young, empresa de consultoria) para fazer o planejamento. Não é agradável, mas vou persistir na minha gestão e há coisas boas para ano que vem. Temos que reduzir”, disse o presidente, na noite desta terça-feira.

O Santos teve R$ 60 milhões de déficit no terceiro trimestre de 2018. O orçamento para a próxima temporada, porém, prevê lucro de 50 milhões.

Um dos problemas do Peixe é enfrentar dívidas antigas, como os R$ 15 milhões cobrados pelo Fisco espanhol pela venda de Neymar para o Barcelona, em 2011.