Peres diz que brigou na FPF contra presença de Jailson em clássico

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, que teve uma forte discussão com a Federação Paulista de Futebol pela presença de Jailson, do Palmeiras, no clássico do último sábado, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, no Pacaembu.

Na véspera da decisão, o goleiro conseguiu um efeito suspensivo e foi liberado para atuar. Ele estava suspenso por três partidas por fatos ocorridos contra o Corinthians, em 24 de fevereiro. O gancho foi equivalente a um pênalti em Renê Júnior e declarações contra a arbitragem.

“O Palmeiras jogou com um goleiro que estava suspenso. E que uma semana antes, pediu efeito suspensivo e não foi dado. E contra o Santos, deram. Tive uma discussão forte na FPF, encaminhei protesto, liguei para o presidente e me aborreci muito. E, mesmo assim (com Jailson), poderíamos ter empatado ou vencido. Perdemos várias oportunidades. Acuamos o Palmeiras, de orçamento quatro vezes maior que o nosso”, disparou Peres.

O Peixe perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, com Jailson como destaque do jogo. Agora, o alvinegro terá de vencer por dois gols de diferença nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, para avançar de forma direta à final. Vitória por um gol de saldo leva a decisão para os pênaltis.