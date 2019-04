Peres diz que aceitar exigência de empresário de Pituca seria “desonesto” com o Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, falou mais uma vez sobre o impasse pela renovação do contrato de Diego Pituca. O meio-campista titular absoluto tem contrato até 2021, mas recebe um dos menores salários do elenco.

O acordo foi engatilhado, mas houve um desacerto pela comissão do empresário Adalberto Almeida em janeiro. Desde então, as coisas continuaram iguais. O jogador deixa de receber o triplo mensalmente. O prejuízo já é milionário.

“Fez contrato, família concordou, ele concordou, empresário concordou. Beleza. Na hora de assinar, houve essa questão da comissão. É direito de todo trabalhador e empresário do bem, ninguém deve trabalhar de graça, questão é o contrato até 2021. No contrato pelo Roma, ele ganhou comissão. Agora quer comissão de 2019 a 2022. Quer jogar um ano para frente e ganhar de novo. Não acho justo e seria desonesto comigo e com o clube”, disse Peres.

“Pituca é tranquilo, dá gosto trabalhar com ele. Não reclama de nada, é um exemplo. Mas há uma coisa: ele disse que não pode sair desse empresário, perdeu grana. Coisa de R$ 1 milhão. É triste isso”, completou o presidente.

O agente Adalberto Almeida diz que a comissão é padrão e é normalmente paga pelo Santos a empresários. O impasse continua.

