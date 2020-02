Peres defende início do trabalho de Jesualdo no Santos: “Jogadores adoram”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, defende o início de trabalho do técnico Jesualdo Ferreira. São três vitórias, dois empates e uma derrota no Campeonato Paulista e pedidos de parte da torcida por um futebol mais vistoso.

Peres comparou as primeiras rodadas com o começo de Jorge Sampaoli, mas depois pediu para que o treinador argentino seja esquecido.

“Seis rodadas. Como se analisa trabalho em seis rodadas? Quando Sampaoli assumiu, perdemos por 5 a 1 nesse começo. Depois 4 a 0. Tomamos goleadas e fomos desclassificados na primeira fase da Sul-Americana. Começou a ir bem no segundo turno. Fez um ótimo trabalho o anterior (técnico), mas já era. Agora temos o Jesualdo Ferreira, técnico experiente, tranquilo, e joga difícil também. Jogadores estão unidos. Estive no CT e todos estão unidos, dando apoio. E para sair dessa conversa de comparação, temos que vencer. Toda vitória acaba diminuindo as críticas de quem fica do outro lado”, disse o presidente, em evento da Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira.

“Estamos contentes com Jesualdo Ferreira, escola europeia, hiper educado. Ele fala a voz do jogador, jogadores adoram, dá a oportunidade para os mais novos. Não vamos abrir mão de jogar em cima, mas foi abandonada nossa base anteriormente. Estamos com cinco ou seis preparados para entrar agora”, completou Peres.

O Santos volta a campo para enfrentar o Ituano, sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pela 7ª rodada do Estadual.

