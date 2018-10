Peres convida ex-presidente do Conselho do Santos para o Comitê de Gestão

O presidente do Santos, José Carlos Peres, convidou Paulo Schiff, ex-presidente do Conselho do Peixe, para integrar o Comitê de Gestão. O desejo em contar com o jornalista foi antecipado pelo Jornal A Tribuna na manhã desta segunda-feira.

“Recebi o convite agora (18h30). Ele pediu pra mandar meu nome e eu aceitei. Mas ainda vou conversar com ele na quarta-feira”, disse Schiff, em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

A ideia de Peres é utilizar a experiência de Paulo Schiff para melhorar seu relacionamento com o Conselho Deliberativo. O impeachment do presidente foi aprovado por ampla maioria no órgão, antes do associado optar por sua permanência no último sábado.

José Carlos Peres espera a aprovação do Conselho para Schiff e outros três santistas vetados em reunião no dia 30 de agosto: Anilton Luiz Perão, José Bruno Carbone e Matheus Del Corso Rodrigues. Andres Rueda, Hanie Issa, José Carlos de Oliveira e Urubatan Helou pediram renúncia neste ano e deixaram os cargos vagos.

O atual Comitê de Gestão tem Peres, o vice-presidente Orlando Rollo, Estevam Juhas, Fabio Gaia e Pedro Doria Mesquita. O presidente quer a saída do vice, mas ele promete permanecer até o final do mandato.