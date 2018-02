Peres compara situação do Santos a uma carroça: “Clube inchado”

O presidente José Carlos Peres herdou o Santos em uma situação financeira difícil. De acordo com o mandatário, o cenário era “50 vezes pior” do que foi dito pela gestão de Modesto Roma.

Para aliviar os cofres, Peres tem reduzido o quadro de funcionários. O departamento de Recursos Humanos do Peixe tem tido fila diariamente por conta de demissões. De acordo com o presidente, o alvinegro chegou a ter cerca de 900 funcionários. O objetivo é ter um 1/3 deste número e reduzir a 300 profissionais.

“Pegamos um clube inchado, com cerca de 900 funcionários, e estamos reduzindo para o Santos sobreviver. Você não sobrevive com uma máquina inchada, obesa, que anda como carroça e não funciona, Estamos diminuindo o tamanho. Clube europeu do tamanho do Santos tem 300 funcionários. Estamos reduzindo por isso, sem menosprezar ninguém. A gente quer ajudar todo mundo, mas as mudanças às vezes desapontam pessoas”, explicou Peres, em evento na Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira.

“Em primeiro lugar, vem o Santos. Acima de tudo, a instituição precisa sobreviver. Para isso, precisa ter tamanho menor, gestão honesta, transparente, ética, profissional e com reputação no mercado. Santos precisa ir para o azul. Para isso, tem que fazer os seus cortes. Isso não tem como. Dói? Dói cortar alguns sabendo que na maioria das vezes há uma família por trás, uma esposa, criança… Tudo isso afeta a minha consciência, o meu sentimento. Mas em primeiro lugar a gente tem que manter o clube. Depois, refazemos tudo, mas não para 900, talvez 350. O que não pode é continuar no mesmo erro de gastar 3x e arrecadar 1x. O resultado disso é divida, e chega uma hora em que o clube entra em colapso financeiro, o que não é bom para ninguém”, completou.

Todos os setores do Santos têm sofrido cortes. No departamento de futebol, alguns ex-atletas como Elano, Marcelo Fernandes e Clodoaldo foram desligados. O elenco chegou a ter 48 atletas e passará a ter, no máximo, 29.