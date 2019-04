Peres cita consultas ao Santos por Bryan Ruiz e não se arrepende de contratação

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que Bryan Ruiz recebeu algumas consultas nos últimos dias. O fechamento da janela para o exterior fecha às 23h59 (de Brasília) desta quarta-feira.

“Bryan tem consultas, mas nada efetivado. Clube do Estados Unidos e um da Europa. A questão é que consultaram, mas janela está fechando”, disse o presidente.

Bryan, fora dos planos de Jorge Sampaoli, chegou a pedir rescisão do contrato, que vai até dezembro de 2020, mas não houve acordo. O presidente não se arrepende.

“Faz parte do jogo (pagar o salário até a próxima janela). Culpa está nas leis, protegem excessivamente o lado do jogador. Temos que cumprir o contrato, não há outra função”, afirmou.

“Não me arrependo. É excelente jogador, não se adaptou. Primeiro foi o Cuca, conversou com ele ao sair, pediu desculpa e na frente dos outros dois estrangeiros falou para serem protagonistas. Sampaoli fez mudança completa no clube. Muita gente rodou”, concluiu.

