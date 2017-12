Peres busca reaproximação com Neymar: “Ele voltou a curtir o Santos”

Uma das principais promessas de José Carlos Peres, eleito presidente do Santos no início de dezembro, é reaproximar Neymar do clube. Enfrentando uma briga judicial contra o atual mandatário Modesto Roma Júnior, derrotado no pleito do último dia 9, o craque se afastou do Peixe nos últimos anos, tanto que chegou a declarar torcida para o rival Palmeiras e disse ter vontade de jogar no Flamengo.

Segundo Peres, Neymar voltou a ‘curtir’ as páginas do Alvinegro da Vila nas redes sociais após o resultado do pleito presidencial. O atacante do PSG segue o Peixe no Facebook e no Twitter.

“Ele não curtia a página do Santos há muitos meses. Ele e outros jogadores passaram a curti-la de novo. Isso logo depois da eleição. É demonstração de confiança”, afirmou o novo mandatário santista em entrevista à Folha de São Paulo.

“O Neymar não pode dar uma entrevista e dizer que vai jogar no Flamengo, no Palmeiras, etc. Ele não fala isso para te atingir, torcedor. Diz isso para atingir a atual gestão (de Modesto Roma Júnior), que moveu um processo contra ele, quando deveria mover um processo somente contra o Barcelona, que o aliciou. Agora o Neymar tem que se sentir a vontade para vir até a Vila e o CT. É a casa dele. Não podemos tirar isso dele, ou do Diego, do Robinho, etc. Queremos aproximar todo mundo”, ressaltou Peres em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva.