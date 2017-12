Pensando em ‘pacote’, Peres adia anúncio de novo diretor do Santos

Gustavo Vieira está apalavrado e já vem realizando negociações em nome do Santos. Porém, ele ainda não foi anunciado oficialmente pelo presidente José Carlos Peres como o novo diretor executivo de futebol do Peixe.

A ideia de nova diretoria do alvinegro é divulgar um ‘pacote’ nos próximos dias. Além de Gustavo, os santistas querem anunciar também a contratação do treinador. Jair Ventura o é o plano A, tanto que o novo diretor de futebol já iniciou as tratativas com o botafoguense.

“São negociações duras. Não falo em nomes, seria deselegante. Não diria (que vai anunciar) em horas. Pode ser dias ou semanas. Santos terá faixas salariais, sem abrir mão. Primeiro o diretor executivo de futebol, gerente de futebol, gerente para a base. Depois o técnico. Mercado não tem muitos disponíveis, mas será alguém com o perfil do Santos. Comprometido, jovem, vencedor, sem vícios”, disse José Carlos Peres após sua posse simbólica na Vila Belmiro, na última segunda-feira.

A multa de ‘apenas’ R$ 800 mil com o Botafogo e o fato do Santos estar garantido na fase de grupos da Copa Libertadores da América na próxima temporada tornam o negócio com Jair promissor. O vínculo do treinador com o time carioca tem validade dezembro de 2018.