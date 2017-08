Pendurados preocupam e Santos pode perder quatro titulares no clássico

O Santos segue se preparando para encarar o Cruzeiro neste domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o técnico Levir Culpi tem uma grande preocupação para o próximo compromisso da equipe no torneio, contra o Corinthians, no dia 10 de agosto, na Vila Belmiro.

Afinal, o comandante tem sete atletas pendurados com dois cartões amarelos, sendo quatro titulares (Lucas Lima, Vanderlei, David Braz e Victor Ferraz). Caso algum deles seja amarelado contra a Raposa, ficará de fora do clássico.

Quem mais preocupa é Lucas Lima. O camisa 10 do Peixe já tomou oito amarelos em 14 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, sendo o jogador que mais foi punido pelos árbitros até o momento na competição.

O zagueiro David Braz vem logo na sequência, com 7 amarelos em 17 partidas no Brasileirão. Já Daniel Guedes, mesmo ocupando a reserva de Victor Ferraz, foi amarelado seis vezes, sendo que em duas oportunidades (contra Atlético-PR e Vasco) ele levou o segundo cartão e acabou expulso. O jovem lateral-direito de 23 anos, inclusive, é mais um que está pendurado para este domingo.

Além deles, Leandro Donizete e Emiliano Vecchio também estão com dois amarelos. Porém, o volante vem sendo pouco utilizado por Levir, enquanto o argentino segue se recuperado de uma ruptura no músculo adutor da coxa direita e ficará de fora do embate com o Cruzeiro.