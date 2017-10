Pendurados passam ilesos e Santos deve ter time completo no clássico

Além da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, na Vila Belmiro, os santistas têm outro motivo para comemorar neste domingo. Afinal, Vanderlei, David Braz, Daniel Guedes, Jean Mota, Matheus Jesus e Zeca, que entraram em campo pendurados, não foram amarelados pelo árbitro Pericles Bassols.

Sendo assim, os seis atletas estarão disponíveis para o clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. De todos, o único que não jogou neste domingo foi Daniel Guedes, ‘sacado’ por Levir.

Já o argentino Emiliano Vecchio volta ao time após cumprir suspensão automática contra o Atlético-GO. Ele levou o terceiro amarelo diante do Sport, na última quinta.

Passada a preocupação pelos pendurados, o técnico Levir Culpi espera contar com Bruno Henrique e Victor Ferraz para ter o time completo no clássico.

O atacante está em processo de transição para o gramado após sofrer com dores na panturrilha esquerda. Ele deve voltar a treinar com o grupo durante a semana. Já o lateral-direito também está em fase final de recuperação de uma lombalgia e já realiza treinos físicos nos gramados do CT Rei Pelé.