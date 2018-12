Pelé dá boas vindas a Sampaoli no Santos; técnico foge de comparação com Maradona

Novo técnico do Santos, Jorge Sampaoli recebeu as boas-vindas do Rei Pelé por meio do Twitter. E durante a entrevista coletiva, o argentino fugiu da comparação com Maradona.

“São etapas difíceis de comparar. Comecei a ver a história do Pelé no clube, Brasil e mundo. Não havia prestado tanta atenção antes. Sabia por vídeos da grandeza de Pelé, mas hoje eu digo de ver a emoção que a torcida tem por essa referência. Me parece incrível estar no mesmo clube onde ele se destacou. Fico muito feliz e gostaria de vê-lo rápido”, disse o novo treinador.

O recado virtual de Pelé para Jorge Sampaoli foi o seguinte:

Welcome to Santos, Jorge. I want you to bring great success to our wonderful club. If I can help along the way, let me know. Good luck! // Bem-vindo ao Santos, Jorge. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso maravilhoso clube. Se eu puder ajudar, é só avisar. Boa sorte! https://t.co/gjPtRDeJ8g — Pelé (@Pele) 18 de dezembro de 2018

