Pedido de Zico esfria negócio, e Serginho pode ser vendido pelo Santos ao Japão

O Santos dava a venda de Serginho ao Al Wahda, dos Emirados Árabes, como certa, mas o destino do meia emprestado ao América-MG pode ser o Kashima Antlers. Zico, novo diretor de futebol do clube japonês, tem boa relação com o executivo de futebol do Peixe, Ricardo Gomes, e negocia a contratação.

O Kashima promete pagar ao menos os 2 milhões de dólares (R$ 7,7 mi) do Al Wahda, só que à vista. As conversas estão em andamento e atrasaram as tratativas com os árabes. O alvinegro chegou a notificar o departamento jurídico do América sobre a proposta aceita por Serginho, na última sexta-feira.

Sem espaço no alvinegro com o técnico Jair Ventura, Serginho foi emprestado ao América-MG e era um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. São sete gols em 24 partidas pelo clube mineiro na temporada.

Além do pagamento de uma vez, o Santos quer assegurar parte de uma venda futura de Serginho. Com o Al Wahda, a taxa seria de 20%