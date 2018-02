Patrocínio, Pacaembu, demissões… Peres fala de bastidores do Santos em reunião

O presidente do Santos, José Carlos Peres, participou de um encontro das embaixadas do clube em São Paulo. Na reunião, o mandatário falou sobre diversos assuntos. Veja abaixo alguns dos tópicos discutidos.

Patrocínio máster

O Santos não deve ter a Caixa Econômica Federal como patrocinadora principal em 2018.

Direitos de transmissão

O Santos deve processar o Esporte Interativo por “contrato lesivo” feito na gestão do ex-presidente Modesto Roma. Há uma renegociação em andamento com a Globo.

Estádio

O Santos negocia com o prefeito de São Paulo, Joao Doria, para o Pacaembu ser, oficialmente, sua casa, sem pagamento de aluguel.

Libertadores

O Santos deve jogar contra o Real Garcilaso-PER na Vila Belmiro, na primeira fase. Os demais jogos, diante do Nacional-URU e Estudiantes-ARG serão no Pacaembu. Há a intenção de organizar treinos abertos para a torcida no estádio da capital paulista.

Rescisões

O Santos gastou R$ 8 milhões em 400 demissões. Os craques da década de 60, como Pepe, Coutinho e Mengálvio, permaneceram e recebem R$ 10 mil de salário. A economia seria de R$ 2 milhões ao mês.