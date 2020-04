Patrocinadora suspende contrato com o Santos até o fim da quarentena

A Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) suspendeu o contrato de patrocínio no Santos até o fim da quarentena em meio ao novo coronavírus, à espera da retomada do futebol no Brasil e a reabertura dos aeroportos.

O Peixe entendeu perfeitamente a situação, já que é inviável fazer propaganda de um destino fechado neste período. As partes combinaram de reativar a parceria assim que a crise acabar.

A TAT está nas omoplatas de todos os uniformes das categorias de base do Alvinegro. O contrato foi firmado em janeiro e vale até o fim de 2020.

O Santos mantém contato frequente com os patrocinadores relacionados ao elenco profissional para minimizar os efeitos econômicos da pandemia. Uma das alternativas é divulgar a empresa de forma periódica pelas redes sociais.

