Paraná supera Sport e avança por empréstimo de Cleber, do Santos

O Paraná superou o Sport nos últimos dias e está perto de ter Cleber Reis, do Santos, por empréstimo até o fim de 2018. O Peixe aceita pagar a metade dos salários do zagueiro (R$ 125 mil, do total de R$ 250 mil por mês).

Cleber e seus representantes entendem que no Paraná a chance de ser titular é maior do que no Sport, que acertou a contratação de Ernando, do Internacional, em negociação que envolve o volante Rithely. O exemplo é o Coritiba, time onde o defensor foi titular no Campeonato Brasileiro de 2017.

Contratado por R$ 7,3 milhões junto ao Hamburgo-ALE em janeiro de 2017, Cleber dificilmente é relacionado para o banco de reservas. Ele está atrás dos titulares David Braz e Lucas Veríssimo, além dos reservas Gustavo Henrique e Luiz Felipe, e briga por espaço com os jovens Robson Bambu e Matheus Guedes.

Disposto a sair, o zagueiro está incomodado com a situação atual e chateado com Jair Ventura. Cleber teve a oportunidade de ir para o Vasco em janeiro, mas o técnico pediu pela sua permanência.

