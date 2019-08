Pará, três zagueiros… Sampaoli faz testes em treino do Santos

O técnico Jorge Sampaoli começou a esboçar o time titular do Santos na última quarta-feira, já no primeiro treinamento com bola na preparação para enfrentar a Chapecoense no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de trabalho regenerativo para os titulares na segunda e folga na terça, Sampaoli promoveu os retornos de Gustavo Henrique e Carlos Sánchez e observou a equipe com três zagueiros – a linha de três tradicional com Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique e também uma variação com Pará como “zagueiro lateral” e Victor Ferraz avançado.

Jorge e Marinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, foram substituídos por Felipe Jonatan e Derlis González, respectivamente. Há também a chance de Diego Pituca atuar aberto pela esquerda.

Desta forma, uma possível escalação seria: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar (Pará ou Victor Ferraz), Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Evandro e Carlos Sánchez; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha.

A formação, porém, está longe de ser definitiva. Sampaoli faz várias observações ao longo da semana antes de escolher o 11 inicial. Para enfrentar o Fortaleza, por exemplo, o treinador optou por Sánchez entre os suplentes na véspera, como antecipou a Gazeta Esportiva.

O Santos treinará nas manhãs de quinta e sexta antes de buscar a reabilitação diante da Chape. O Peixe perdeu os últimos três jogos e também a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo – ambos têm 33 pontos, mas o Alvinegro perde no saldo de gols.

