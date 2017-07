Para superar desvantagem, Santos aposta em ‘decisivo’ Ricardo Oliveira

O torcedor do Santos já deve ter se esquecido da última vez que viu Ricardo Oliveira atuando. Sem jogar há quase dois meses, o camisa 9 está de volta e é a principal esperança do Peixe para conseguir aniquilar a vantagem do Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), e avançar para as semifinais da Copa do Brasil.

A última fez que o centroavante jogou com a camisa do alvinegro foi no dia 3 de junho, na derrota para o Corinthians, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o revés para o rival culminou com a demissão de Dorival Júnior.

De lá pra cá, o Santos contratou Levir Culpi e engatou uma sequência de sete jogos sem derrota. Enquanto isso, Oliveira sofreu com uma contusão no tornozelo e também ficou afastado dos gramados por causa de uma pneumonia.

Apesar da falta de ritmo, os santistas apostam no ‘poder de decisão’ do camisa 9. Desde que retornou ao clube, há dois anos, o atacante participou de três finais com o Peixe e marcou gols em todas elas.

Em 2015, ele deixou sua marca contra o Palmeiras nas decisões do Paulistão e da Copa do Brasil. Já em 2016, Oliveira anotou o tento que deu o título do torneio estadual diante do Audax, na Vila.

E nesta quarta-feira, o centroavante precisará estar em uma noite inspirada para conseguir classificar o Santos, afinal, após perder por 2 a 0 no confronto de ida, no Rio, o alvinegro precisa vencer por três gols de diferença para seguir na competição. Caso repita o 2 a 0, o duelo será decidido nos pênaltis.