Para manter sonho de título, Santos precisa quebrar tabu na casa alviverde

Eliminado da Libertadores, o Santos tem no Campeonato Brasileiro sua última oportunidade de conquistar um título na temporada. O problema é que além da distância de 10 pontos para o líder Corinthians, o Peixe irá encarar o Palmeiras, neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do torneio nacional, em um local onde nunca conseguiu uma vitória.

Desde 2015, o alvinegro jogou cinco vezes contra o Verdão na nova arena, perdendo três partidas e conquistando dois empates.

O último triunfo santista contra o rival fora de casa foi em outubro de 2014, pelo Brasileirão. Na ocasião, porém, o antigo Palestra ainda estava em reforma e o confronto aconteceu no Pacaembu

“Temos totais condições de vencer. Por mais que a pontuação seja próxima, pensamos jogo após jogo e sabemos que temos chances de ganhar o título. Quebrar o tabu de ganhar no Allianz seria um passo importante”, disse o meia Jean Mota, que deve ser titular neste sábado.

Apesar do retrospecto ruim na casa do Verdão, os santistas se apegam nos bons números com Levir Culpi para descer a serra com os três pontos na bagagem. Desde a chegada do novo treinador, o Peixe disputou três clássicos e saiu vitorioso em todas as oportunidades, contra Palmeiras, São Paulo e Corinthians, respectivamente.

A estreia do comandante, inclusive, foi justamente em vitória por 1 a 0 sobre o alviverde, no dia 16 de junho, na Vila Belmiro. Com 44 pontos, o Santos ocupa a segunda colocação do Brasileiro. O Verdão vem logo atrás, com 43.