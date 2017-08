Para não poupar contra o Avaí, Levir dá folga a titulares do Santos

Os atletas do Santos que atuaram na maior parte da vitória por 3, a 2 sobre o Flamengo, na última quarta-feira, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganharam folga nesta sexta. Dos titulares, apenas Vanderlei e Ricardo Oliveira apareceram no CT Rei Pelé.

A prática de dar folga no segundo dia após os jogos já se tornou uma prática comum com Levir Culpi. Na visão do comandante, esse é o momento em que o atleta sente mais o desgaste físico.

A intenção do treinador é levar o que tem de melhor para o jogo contra o Avaí, no domingo, na Ressacada, às 19h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. Caso não tivesse dado a folga nesta sexta, o treinador provavelmente iria poupar alguns atletas em Florianópolis, já que na próxima quinta-feira o Peixe encara o Atlético-PR, na Vila Belmiro, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Porém, mesmo sem poupar, o Santos não terá David Braz, Lucas Lima e Yuri diante do Avaí. Os três cumprem suspensão automática. Por conta disso, o alvinegro deve entrar em campo neste domingo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (Noguera) e Zeca; Alison, Renato e Longuine (Jean Mota); Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.