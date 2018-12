Para “não apagar história”, pai vê Diego longe do Santos

Diego Ribas disse, no último sábado, que o Flamengo tem mais de uma proposta oficial por ele. E de acordo com seu pai e representante, Djair, o Santos não é um candidatos.

“Tudo que ele disse é a realidade”, disse Djair, à Gazeta Esportiva, antes de ser perguntado sobre o suposto interesse do Peixe.

“Não (Santos não fez proposta pelo Diego). E não vamos apagar nossa história. Isso é o que pensamos. A prioridade agora é terminar nosso contrato”, emendou, lembrando da passagem vitoriosa do Menino da Vila entre 2002 e 2004.

O contrato de Diego com o Flamengo é válido até julho de 2019. Ainda não há negociações em andamento para a renovação.

“Meu objetivo, se for renovar, não é para ter tranquilidade. Estar no Flamengo é um desafio. Sou muito feliz aqui. Chegará o momento certo. Não tenho motivo para procurar clube. As propostas chegaram, são oficiais e estão na mesa, mas o Flamengo é a prioridade. Não estou com pressa. O clube vive uma indecisão neste momento de eleição. É momento de esperar. Quando chegar na hora certa nós iremos conversar e decidir o que é melhor”, explicou o meia.

A eleição presidencial no Flamengo está marcada para o próximo sábado. Os candidatos são Ricardo Lomba (da situação) e Rodolfo Landim (da oposição).