Para honrar estatuto do Santos, Marcelo Teixeira cogita eleição ao ar livre

A eleição do Santos, de acordo com o artigo 25 do Estatuto Social, deve ocorrer na primeira quinzena de dezembro. E a tendência é de ser mantida.

É difícil prever os desdobramentos da pandemia do novo coronavírus e a liberação para aglomerações, mas o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, cogita até um pleito ao ar livre, no gramado da Vila Belmiro.

“Vamos aguardar a retomada das atividades, a pretensão é manter as eleições no período estatutário . Podemos planejar de várias formas, ampliando as urnas, utilizando o Ginásio Athie Jorge Coury, o Salão de Mármore Vasco Faé, com o distanciamento e todas as regras de higiene. Se necessário, até improvisar o gramado para realizar ao ar livre, afinal temos um estádio”, disse Teixeira, à Gazeta Esportiva.

A sete meses da eleição, as movimentações já começaram. O presidente José Carlos Peres, antes convicto sobre não ser candidato, não descarta a possibilidade de reeleição. E dois conselheiros anunciaram a pré-candidatura: Esmeraldo Tarquínio e Miltinho Teixeira.

Peres disse não ter encontrado um bom candidato para sua sucessão e duvidou de “pacificação” por chapa única.

