Para evitar outra saída de graça, Santos quer renovar com Orinho

O Santos tem interesse em renovar o contrato do lateral-esquerdo Orinho, de volta após empréstimo para a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. O vínculo se encerra no dia 31 de maio.

A preocupação do Peixe é perder mais um atleta de graça, como foi com Robson Bambu e Léo Cittadini para o Atlético-PR. Orinho já pode assinar um pré-acordo e recebeu sondagens de equipes da primeira divisão do Brasileirão.

Orinho era titular da Ponte até ter uma lesão no ombro direito. O ala de 23 anos ficou um mês sem atuar e perdeu espaço. Ao todo, foram 31 jogos na temporada, com um gol marcado e algumas atuações como ponta.

Outro lateral-esquerdo de volta ao Santos em 2019 é Romário, mas ele, a princípio, não interessa. O jogador foi cedido para o Ceará e depois para o Guarani. Seu contrato vai até 2022. Dodô, titular absoluto, tem permanência incerta. Seu empréstimo pela Sampdoria-ITA se encerra no dia 31 de dezembro e as negociações se arrastam há algumas semanas.