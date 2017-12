Para acertar com Jair Ventura, Santos cogita oferecer jogadores em troca

O Santos está muito próximo de anunciar Jair Ventura como o novo técnico, falta apenas pagar a multa de R$ 800 mil para o negócio ser sacramentado. No entanto, o Peixe cogita até oferecer alguns jogadores do elenco em troca, devido as dificuldades financeiras que assolam o clube.

Após o Natal, o presidente José Carlos Peres e o novo dirigente de futebol, Gustavo Vieira irão pessoalmente ao Rio de Janeiro para negociar com o Botafogo.

Em entrevista à “Tribuna”, Peres afirmou que para fechar o negócio, poderá envolver jogadores como moeda de troca: “Hoje é tudo na base da troca. Podemos, de repente, envolver empréstimo de jogadores. Ou isso e mais algum dinheiro. Temos um leque de opções. ”, afirmou o mandatário.

O presidente já conversou por telefone com Jair Ventura e comentou sobre o provável novo comandante do Peixe em 2018: “É jovem e tem a cara do Santos. Ele tem uma consciência e uma confiança que não se vê em treinadores por aí, principalmente nos mais velhos, que tem de chegar socando a porta para dizer que chegaram”, frisou Peres.

O Santos se reapresenta no dia 3 de janeiro, data em que se inicia a pré-temporada do clube. Inicialmente, não há amistosos previstos até a estreia no Campeonato Paulista, no dia 14 contra o Linense, em Lins. Além do Paulistão, o Alvinegro Praiano irá disputar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.