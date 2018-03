Oscar e arbitragem: as zoeiras do Santos após o clássico

Confira este e outros vídeos em

A polêmica com Romero e o pênalti não assinalado pela arbitragem irritaram os santistas no empate em 1 a 1 com o Corinthians neste domingo, no Pacaembu. E o reflexo foi visto, com ironia, nas redes sociais do Peixe e de alguns jogadores.

O Twitter do alvinegro publicou um frame do lance da falta de Balbuena em Léo Cittadini, dentro da área. Luiz Flávio de Oliveira não viu o pênalti, mas deu cartão amarelo para o zagueiro.

E a repercussão também foi grande após a declaração do atacante Romero. No fim da partida, o paraguaio disse que o torcedor do Santos estava comemorando o empate: “Time pequeno”.

Capitão da equipe no clássico, David Braz deu declarações fortes: “Avisa para que ele que o Santos nunca caiu. E eu não tenho paciência para falar desse moleque. Ele é um moleque. Não é à toa que tanta gente fala coisas negativas dele”.

Veja as publicações do Santos e dos santistas abaixo:

E o Oscar de maior besteira falada após tomar o gol de empate vai para… 🤐#RespeiteNossaHistória pic.twitter.com/RBlcX0ye2C — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 5 de março de 2018

galera nem foi pênalti, pode parar de rapar de reclamar po🤣🤦🏾‍♂️ — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) 5 de março de 2018