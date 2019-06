Organizada do Santos convoca ‘manifestação pacífica’: “Brasileirão é obrigação”

A Torcida Jovem, uma das principais organizadas do Santos, emitiu nesta sexta-feira uma nota oficial de descontentamento com a atual fase depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético-MG.

A organizada convocou os santistas para uma “manifestação pacífica” no domingo, na Vila Belmiro, quando o Peixe voltará a enfrentar o Atlético-MG, agora pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

“A Torcida Jovem do Santos, vem por meio desta nota mostrar seu total descontentamento com a fase do Santos F.C. Pautados na incapacidade da atual gestão e da má vontade de diversos jogadores que não estão honrando o manto sagrado do maior time do mundo, encaramos como vergonhosa a eliminação do Campeonato Paulista, Sul-americana e Copa do Brasil, além da lamentável a forma com que a diretoria lida com essa situação. Convocamos todos os associados e santistas em geral para uma manifestação pacífica que irá acontecer antes, durante e depois do jogo de domingo, dia 9, na Vila Belmiro. Brasileirão é obrigação”, disse a Torcida Jovem.

O Santos tem só o Campeonato Brasileiro até o fim de 2019. O Peixe ocupa a terceira colocação atualmente, com 14 pontos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com