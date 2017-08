Oposição do Santos lança movimento a quatro meses de eleição

Com o intuito de firmar um movimento contra a atual gestão do Santos, lideranças oposicionistas lançarão o Movimento ‘Somos Todos Santos’. O anúncio oficial acontecerá na próxima terça-feira, às 18 horas (de Brasília), em um escritório, no centro da cidade litorânea.

No evento estarão presentes José Carlos Peres e Orlando Rollo. Nas eleições de 2014, Peres foi o segundo mais votado, enquanto Rollo terminou no quarto lugar. A dupla viu Modesto Roma Júnior vencer o pleito na ocasião.

Agora, ambos unem forças para derrotar o atual presidente do Peixe nas eleições marcadas para dezembro. No encontro, eles darão detalhes acerca do objetivo do movimento de oposição.

Dentro de campo, o Santos enfrentará o Coritiba, neste domingo, às 19 horas, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe é a terceira colocada da competição, com 36 pontos.