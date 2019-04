Opção em estreia, trio de ataque do Santos luta por espaço no banco

Três atacantes do elenco do Santos lutam por espaço no banco de reservas depois do início de 2019 como primeiras opções com Jorge Sampaoli: Arthur Gomes, Felippe Cardoso e Yuri Alberto.

Felippe e Yuri Alberto foram titulares na vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, na Vila Belmiro, na estreia do Campeonato Paulista. No intervalo, saiu Yuri para a entrada de Arthur Gomes.

Agora, a história é bem diferente. O trio nem foi relacionado para os jogos da semifinal do Paulistão contra o Corinthians, tanto em Itaquera quanto no Pacaembu.

Sampaoli não se empolgou depois das chances dadas a esses atacantes e agora tem Rodrygo, Eduardo Sasha e Kaio Jorge como alternativas atuais entre os suplentes.

Arthur tem quatro jogos em 2019. Felippe Cardoso, oito. Por fim, Yuri Alberto participou de três partidas. Todos eles não marcaram gols.

