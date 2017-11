Oliveira se vê em ‘uma crescente’ e valoriza coletivo do Santos: “Foi impecável”

Quem costumava assistir aos jogos do Santos de Levir Culpi deve ter até estranhado a apresentação da equipe neste sábado, em vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Propondo o jogo, principalmente no primeiro tempo, o Peixe não ficou satisfeito apenas em se defender e buscar o contra-ataque, que era comum com o antigo treinador.

Para o atacante Ricardo Oliveira, autor do último gol santista, o alvinegro mostrou um trabalho em equipe que pode fazer a diferença na reta final do Brasileirão.

“Nós temos de ressaltar o trabalho coletivo, que foi impecável. Outro fator positivo é o nosso torcedor, que gritou, nos apoiou. É o momento de unir forças”, disse o centroavante na saída do gramado.

Com o tento deste sábado, Oliveira alcançou a marca de 11 gols no ano, sendo que cinco foram anotados nos últimos sete jogos. “Meu momento é legal. Normalmente no final da temporada é quando começa a perder a potência. E eu estou em uma crescente. Fico feliz de contribuir hoje de novo”, concluiu o camisa 9.

O triunfo fez o alvinegro chegar aos 56 pontos, assumindo a segunda colocação e encostando no líder Corinthians, que tem 59 e encara o Palmeiras neste domingo, em Itaquera.

Na 33ª rodada, o Santos volta a jogar na Vila, desta vez contra o Vasco, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília).