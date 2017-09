Oliveira minimiza desfalques e admite futebol “muito aquém”

Depois de arrancar um empate no Equador, o Santos acabou perdendo por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil em plena Vila Belmiro na noite dessa quarta-feira. Com o resultado, o Peixe está eliminado da Copa Libertadores da América na fase de quartas de final.

Após o confronto, Ricardo Oliveira parecia não ter respostas para explicar a queda do Peixe diante de seu torcedor e principalmente o fato da equipe ter tido um desempenho tão ruim em campo nos dois tempos. Muitos santistas se apegaram aos desfalques de Lucas Lima, Renato e Victor Ferraz, mas o camisa 9 adotou outra postura.

“Não conseguimos jogar hoje. Não conseguimos ser criativos. Essa é a razão para a gente ter sido eliminado hoje. Falar o que faltou é desnecessário. Estivemos muito aquém do que a gente pode fazer. Não podemos nos apegar nos desfalques. Infelizmente não conseguimos fazer o nosso jogo. Saímos tristes pela eliminação”, disse, à TV Globo.

O sentimento entre os alvinegros é de pura frustração, já que o sonho do tetracampeonato da Libertadores se foi mesmo depois do time conquistar um resultado fora de casa. Agora, só resta ao Santos o Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe é terceira colocada, mas está a 12 pontos do líder Corinthians.