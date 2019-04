Oeste negocia contratação do zagueiro Cleber, do Santos

O Oeste negocia a contratação do zagueiro Cleber Reis, do Santos, por empréstimo até o fim de 2019. O clube da Série B do Campeonato Brasileiro pagaria a menor parte do alto salário. O vínculo no Alvinegro vai até 30 de janeiro de 2022.

O presidente José Carlos Peres conversou com o empresário do defensor na noite desta terça-feira. Em entrevista antes de saber qual a equipe interessada, falou sobre a chance de liberação.

“Desde que se faça um acordo (pode ocorrer a rescisão). Não podemos mandar embora, tem salário altíssimo. Quem saiu (gestão passada) deixou muita gente nessa condição, Leandro Donizete também…. Foram 30 do sub-23. Tiramos muito da frente. Gestão anterior levou todos até 2023 só para ferrar mesmo. Caras que não têm condição. Chamamos, oferecemos um mês, dois meses, três meses, paguei até cinco para me livrar. E caras com salários bons”, disse Peres.

Cleber gostaria de permanecer e evitava negociar com um clube de menor expressão, mas não está confortável em trabalhar separadamente, fora dos planos da comissão técnica.

O zagueiro deixou de receber em dia no Coritiba e no Paraná. Agora, sem espaço no Peixe, vê com bons olhos a ida para o Oeste. O exemplo é Matheus Jesus. O volante reencontrou seu bom futebol no Campeonato Paulista e agora é procurado por clubes como Atlético-MG, Grêmio e Vasco.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com