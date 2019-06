Oeste aguarda documentação do Santos e prevê contratação de Cleber até terça

O Oeste está perto de contratar o zagueiro Cleber Reis, do Santos, por empréstimo até dezembro. A informação foi inicialmente publicada pelo Lance.

Há um acerto entre os clubes e o Oeste aguarda a documentação do Peixe para oficializar a contratação. O Alvinegro pagaria a maior parte do salário de R$ 250 mil.

“Retomamos as conversas. Devemos finalizar até terça-feira”, disse Cidão, proprietário do Oeste, à Gazeta Esportiva.

Cleber deixou de receber em dia no Coritiba e no Paraná. Agora, sem espaço no Peixe e treinando separadamente, vê com bons olhos a ida para o Oeste.

O zagueiro tem o exemplo de Matheus Jesus, do mesmo empresário, para querer ir ao Oeste. O meio-campista retomou a boa fase, se destacou no Campeonato Paulista e reforçou o Corinthians.

Cleber foi contratado em 2016, por R$ 7,3 milhões junto ao Hamburgo-ALE, e tem só 10 partidas pelo Santos, sem marcar gols. O vínculo vai até 30 de janeiro de 2022.

