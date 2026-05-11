Novo estatuto do Santos pode antecipar eleição para presidente; entenda

O Conselho Deliberativo do Santos se prepara para votar o novo estatuto social do clube na próxima segunda-feira (18). Entre as propostas formuladas pela Comissão de Estatuto, está o adiantamento da eleição presidencial de dezembro para outubro, o que impactaria diretamente no processo eleitoral previsto para este ano.

Uma das emendas inseridas no novo regimento, segundo soube a Gazeta Esportiva, prevê a antecipação das eleições presidenciais em dois meses. A proposta será votada no Conselho Deliberativo e, se inserida no novo Estatuto, irá para deliberação na Assembleia Geral dos Associados.

A gestão do presidente Marcelo Teixeira se encerra ao final do ano. Se a emenda for aprovada no plenário e na Assembleia Geral, o novo estatuto poderia entrar em vigor, no mais tardar, no início de julho. A tendência é que as chapas tenham, assim, cerca de dois meses para se organizarem para a eleição.

Fernando Akaoui, presidente do Conselho Deliberativo do Santos, crê que há tempo hábil para organização das candidaturas caso a reforma estatutária seja levada adiante nos órgãos competentes.

"Temos aí uns bons meses para que àqueles que se lançarem candidatos possam compor as suas respectivas chapas. Mas veja, não há nada definido. Isso é uma proposta da Comissão de Estatuto, e precisa ver se o plenário vai acolher ou não, ou se a data de dezembro será mantida", afirmou o presidente do Conselho santista.

Uma das argumentações ouvidas pelo dirigente foi a de que ex-presidente reclamavam do curto período, após a eleição, para formalizar um planejamento para o primeiro ano de gestão.

"Muitos ex-presidentes reclamavam do pouco tempo que tinham para ter um planejamento para o ano subsequente. Tinham praticamente 15 dias, um pouco mais talvez, para fazer todo um planejamento para o ano seguinte, além de ter que preparar muitos documentos necessários para apresentar ao próprio Conselho, por exemplo. Então eu acho que essa proposta vai ao encontro desse reclamo no sentido de dar mais prazo para aquele que for eleito trabalhar e se planejar para o primeiro ano de gestão", explicou.

Possíveis próximos passos

Os 200 conselheiros do Santos irão votar os 105 artigos do novo estatuto a partir da próxima segunda-feira, juntamente com 89 emendas apresentadas à Comissão do Estatuto.

A deliberação, porém, não acontecerá apenas na segunda-feira. Por se tratar de um tema extenso, o pleito se estenderá ao longo da semana, com exceção de terça e quarta-feira. Devido ao protocolo da Conmebol, o Santos precisa disponilizar a Vila Belmiro um dia antes do jogo contra o San Lorenzo, agendado para quarta-feira, pela Sul-Americana.

Muitos, inclusive, acusaram o Conselho Deliberativo do Santos de realizar a votação, propositalmente, na mesma data da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, mas Fernando Akaoui encara a situação como mera "coincidência", uma vez que a lista final de Ancelotti será anunciada às 17h (de Brasília), e a deliberação tem início previsto para as 19h30.

"Com certeza isso foi uma coincidência e não influenciará na deliberação dos conselheiros. Eles obviamente estarão preparados para enfrentar as matérias que forem deliberadas naquele dia, o que provavelmente não se estenderá muito além dos primeiros artigos do estatuto, porque nós temos um número bastante grande de artigos que não sofreram emendas e precisarão ser apreciados", disse.

Se aprovado, o novo estatuto irá para definição na última instância: a Assembleia Geral dos Associados. O presidente do Conselho Deliberativo tem até 30 dias para convocar a votação dos sócios.