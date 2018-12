Nove emprestados retornam ao Santos: veja quem pode continuar

O Santos terá nove jogadores retornando no ano que vem. Nenhum deles tem futuro certo sob o comando de Jorge Sampaoli. O zagueiro Fabián Noguera, por exemplo, já foi dispensado pelo comandante, e o destino mais provável é a permanência no Estudiantes, da Argentina, seu atual clube. Porém, como deve ficar a situação dos outros oito jogadores?

Cleber Reis

O zagueiro chegou com status de titular na Vila Belmiro, mas com atuações abaixo do esperado, se tornou reserva e, rapidamente, peça descartável no Peixe. Não emplacou com a camisa do Paraná Clube, durante o Campeonato Brasileiro deste ano. Disputando vaga com Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, Cleber pode ser um bom reserva para Sampaoli.

Orinho

Caso a renovação de Dodô não aconteça, Orinho pode sim ser aproveitado pelo treinador argentino. Até porque, o Alvinegro da Vila Belmiro não teria opção para repor. Sendo assim, o jogador que atuou na Ponte Preta pode jogar, caso nenhum reforço chegue para o setor. Lembrando que o Santos teria de improvisar Jean Mota ou Copete na lateral-esquerda, se não assegurar a permanência do camisa 16.

Romário

Seguindo o exemplo de Orinho, Romário retornará ao Peixe, mas só deve ter oportunidade se Dodô realmente deixar o Santos. O jogador chegou para a temporada 2018, mas fez poucos jogos e não agradou ao torcedor, tampouco a diretoria.

Matheus Ribeiro

Após se destacar no Atlético-GO, Matheus Ribeiro chegou como sombra para Victor Ferraz, na lateral-direita. Mas, não teve personalidade quando vestiu a camisa do Santos, foi mal e rapidamente foi emprestado. Com Sampaoli, não deve permanecer, pois com a permanência de Ferraz, assegurada pelo treinador, Daniel Guedes é a primeira opção para atuar na função.

Leandro Donizete

Se tem um jogador que não tem chances de permanências com Sampaoli é Leandro Donizete. O volante não tem as características exigidas pelo técnico para ocupar o setor. O experiente é destruidor, e a qualidade no passe não é das melhores. Assim, o mais provável é que deixe a Vila Belmiro.

Rafael Longuine

Talvez quem tenha chances de permanecer é Rafael Longuine. Apesar de não ter engrenado no Santos, foi bem no Guarani, e pode ter uma chance com o argentino no comando. Até porque um meia é uma das carências no atual plantel do Peixe.

Matheus Oliveira

Se com outros técnicos, Matheus Oliveira sequer jogou, com Sampaoli a chance é mínima. Assim, o meia deve ser emprestado para outro clube.

Rodrigão

Após bom início, Rodrigão caiu muito de produção, foi emprestado e não empolgou no Avaí. Retornando de empréstimo, não deve ficar com Sampaoli. Como vem sendo especulado para jogar na Arábia, Rodrigão pode acabar sendo negociado.