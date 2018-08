No Santos, Cuca abandona calça vinho famosa no Palmeiras: “Aqui é preta”

No Santos, Cuca abandonará a camisa vinho, famosa no Palmeiras. O técnico foi apresentado com o uniforme do Peixe, na cor preta, e seguirá assim.

“Aqui é preta. Vou comprar uma. Lá me deram, vamos ver se alguém me dá. Alta e sem mostrar cofrinho. Aqui na Vila vão ficar em cima. Tem que ser alta. Se me derem calcinha, calça, calça (risos)…”, brincou Cuca, em entrevista coletiva.

A calça vinho de Cuca foi uma espécie de “talismã” no título brasileiro em 2016. Na segunda passagem, ano passado, o Palmeiras anunciou o treinador com uma foto da vestimenta.

As lojas oficiais do Palmeiras passaram a vender a calça e ela foi febre entre os torcedores presentes na arena. A peça foi comprada pela esposa de Cuca.