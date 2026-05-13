Neymar inicia “sprint final” no Santos para convencer Ancelotti na Seleção

Esta semana será decisiva para Neymar Júnior. O camisa 10 do Santos terá um "sprint final" e corre contra o tempo para tentar convencer o técnico Carlo Ancelotti de que está preparado, física e mentalmente, para ajudar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

De acordo com o ge, o nome de Neymar consta entre os 55 jogadores que estão na pré-lista da Seleção Brasileira, enviada à Fifa nesta segunda-feira. A lista final de Ancelotti, por sua vez, será divulgada na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

Neymar, portanto, terá os últimos dois jogos pelo Santos para provar que merece integrar a lista final para a Copa do Mundo de 2026.

No último domingo, contra o Red Bull Bragantino, o craque deixou uma impressão positiva ao balançar as redes na vitória por 2 a 0, na Vila Belmiro. Segundo dados do Sofascore, o astro somou 54 ações com a bola, um drible completo, deu um passe decisivo, teve três finalizações (uma no gol) e acertou 69% dos passes.

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O craque, assim, quer deixar para trás as polêmicas no Santos pela tão esperada convocação à Copa do Mundo. Recentemente, em meio à má fase do Peixe, o camisa 10 bateu boca com um torcedor na Vila. Além disso, também se envolveu em um desentendimento com Robinho Jr., no qual teria, supostamente, dado um tapa e xingado o jovem de 18 anos após sofrer um drible no treino.

Neymar chegou a pedir desculpas publicamente para Robinho Jr., que aceitou. O craque, então, tenta deixar as polêmicas de lado e focar apenas no que interessa: o futebol. O Santos enfrenta o Coritiba duas vezes nesta semana, nos últimos dois jogos para Neymar antes da divulgação da lista final.



O primeiro confronto é uma decisão. Após um empate sem gols na ida na Vila Belmiro, o Santos pega o Coritiba no Couto Pereira, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Neymar tem chance de se mostrar decisivo e ajudar o Peixe a se classificar às oitavas de final.

Grande palco para Neymar

Já o segundo duelo contra o Coritiba é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e está agendado para este domingo (17), às 11h. Com o aval do Corinthians, a diretoria do Peixe decidiu mandar o jogo na Neo Química Arena, em São Paulo.

Internamente, o jogo é tratado como estratégico pelo peso esportivo. A data, às vésperas da convocação, aumenta a expectativa em torno de Neymar, que ainda busca espaço na Seleção. O Peixe busca dar ao camisa 10 um “grande palco” antes da divulgação da lista final de Ancelotti.

Inicialmente previsto para a Vila Belmiro, o duelo foi transferido para a capital paulista em meio ao planejamento da diretoria santista de ampliar a receita e levar jogos para um público maior. A tendência é de casa cheia em Itaquera, especialmente pelo contexto da partida, que acontece um dia antes da lista final de convocados.

Além disso, o horário da partida contribui para a redução de custos operacionais, já que dispensa a utilização de iluminação artificial no estádio. Em casos anteriores, o Santos arcou com o aluguel de cerca de R$ 950 mil da casa corintiana e ficou com toda a receita do evento.

Números de Neymar

Na atual temporada, Neymar disputou 13 jogos pelo Santos, sendo 12 como titular, e contribuiu com seis gols e três assistências.