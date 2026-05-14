Neymar sai vaiado e rebate torcedores em classificação do Santos

O meia-atacante Neymar saiu de campo provocando a torcida do Coritiba após a vitória do Santos e a classificação na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. O Peixe venceu por 2 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba (PR) e voltou às oitavas de final do torneio após três anos.
De acordo com a transmissão da Amazon Prime, Neymar saiu vaiado e foi provocado pela torcida do Coritiba ao deixar o campo após a substituição. Torcedores do Coritiba teriam gritado ao craque: "Não vai para a Copa", fazendo referência a uma possível ausência do craque na lista final da Seleção Brasileira, a ser divulgada nesta segunda-feira.
Neymar, então, devolveu a provocação dos torcedores do Coritiba. Substituído na reta final do segundo tempo, o craque foi ao banco de reservas mostrando o placar da partida desta quarta-feira com as mãos.
Além disso, o camisa 10 do Santos teria rebatido as falas da torcida no Couto Pereira com a seguinte frase: "E você vai ficar em casa", citando justamente a eliminação do Coxa.
O craque foi sentar no banco distribuindo beijos para a torcida rival. Alguns torcedores ainda chegaram a lançar copos na direção do jogador, mas ele não foi atingido por nenhum objeto.
Situação na Copa do Brasil
O Santos, com o resultado, está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, voltando à tal fase do torneio após três anos. O adversário do Peixe será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não data e horário definidos para o evento.
Próximos jogos do Santos
Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Santos x San Lorenzo (quinta rodada da Copa Sul-Americana)
Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)