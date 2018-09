Neymar, Mbappé, UFC… Santos tem fim de semana de exposição internacional

O Santos teve um fim de semana de boas notícias em termos de marketing e exposição da marca internacionalmente.

A primeira boa notícia foi uma foto publicada por Neymar, do PSG, com a camisa do Peixe. O craque não cita o clube, mas lembra dos primeiros passos no futebol.

“Essa época eu sonhava muito alto, mas não sabia que poderia alcançar muito mais do que imaginava. Obrigado Deus por me fazer amar tanto o futebol 🙏🏽❤️⚽️ “meu nome é favela…” 🎶”, publicou o camisa 10 da seleção brasileira.



Na noite de sábado, o americano Eryk Anders entrou no ringue do ginásio do Ibirapuera ao som do hino do Santos. Casado com uma brasileira, o lutador é fã do Peixe. Ele foi derrotado por Thiago Marreta.

O @erykanders fez história no #UFCSP ao entrar com o hino santista no octógono. O Santos ganhou um grande torcedor e o atleta ganhou toda uma nação santista. Tamo junto, Eryk. Seguimos na torcida por você! 👊 pic.twitter.com/aQASSBlh0t — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 23 de setembro de 2018

Por fim, Mbappé publicou uma foto com a camisa do Santos autografada por Pelé. Nos comentários, Neymar voltou a demonstrar carinho por quem o projetou para o mundo: “Peixão”.

Visualizar esta foto no Instagram. Thanks for this amazing gift, King 👑 Uma publicação compartilhada por Kylian Mbappé (@k.mbappe) em 23 de Set, 2018 às 11:38 PDT



Santos não vê coincidência

O Santos tem trabalhado para aumentar a exposição internacional e vê os fatos do fim de semana como resultado do trabalho.

O Peixe tentou “fazer as pazes” com Neymar após litígio na gestão do ex-presidente Modesto Roma e não obteve sucesso, sendo ignorado nas redes sociais diversas vezes. Agora, o alvinegro imagina que a naturalidade das publicações faz o craque e outros se aproximarem. O Santos tem lembrado de jogadores do passado em estatísticas, datas especiais e jogos históricos.

No caso de Mbappé, o Peixe utilizou a força de Pelé. A atual diretoria tem boa relação com o Rei, mas os problemas de saúde impedem ações pelo clube. O autógrafo do maior de todos os tempos e o envio da camisa já renderam a publicação de um dos maiores da atualidade.

Com Eryk Anders, o Santos identificou o carinho do lutador e, além da camisa, enviou uma equipe da Santos TV para gravar com ele. O resultado foi a homenagem por meio do hino.