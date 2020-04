Neymar homenageia Santos no aniversário do clube e avisa: “Eu vou, mas eu volto”

O Santos completou 108 anos de vida nesta terça-feira e recebeu homenagens de diversos jogadores que marcaram seus nomes na história do clube. Dentre eles, Neymar publicou uma foto de quando vestia a camisa do Peixe e escreveu um comentário que deixou a torcida animada.

Na legenda da foto, Neymar citou uma das frases mais icônicas do Alvinegro Praiano: “É um orgulho que nem todos podem ter”. O -perfil do Santos, então, comentou no post: “Meu Menino da Vila! Muito obrigado!”. Em resposta, o atacante escreveu “eu vou, mas eu volto”.

Revelado pelas categorias de base do Santos, Neymar estreou pelos profissionais em 2009, permanecendo no clube até 2013. Vestindo a camisa do Peixe, o atacante disputou 225 partidas oficiais e balançou as redes 136 vezes.