Neymar é repreendido por amiga após fala machista

A fala polêmica de Neymar após a partida do Santos contra o Remo na última semana segue sendo assunto. Ao reclamar da atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio na vitória do Peixe, o camisa 10 utilizou o termo 'tá de chico', termo que se refere ao período menstrual, para criticar o juiz, caracterizando a citação como machista.

Um vídeo publicado no canal do astro no Youtube nesta quinta-feira revelou um momento em que ele fala sobre o assunto com seus amigos, em que justificou a declaração e foi inclusive repreendido por uma de suas colegas.

"Eu dei risada porque falei de uma forma leve. Queria dizer que ele estava irritado. Não quis ofender nenhuma mulher e não sabia que a expressão 'chico' vinha de chiqueiro. Poderia ter falado que ele estava estressado, que não queria papo. Nunca quis atingir esse lado", justificou Neymar.

"Entendi que você quis brincar, mas, historicamente, as mulheres são descaracterizadas pelo momento em que estão menstruadas. Quando você coloca que o árbitro toma uma decisão errada por estar na TPM, você invalida as decisões das mulheres durante o ciclo menstrual. Hoje em dia, é uma fala infeliz", explicou sua amiga.

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Na partida em questão, Neymar sofreu uma falta e, ao levantar, confrontou o atleta do Remo, o que rendeu um cartão amarelo ao camisa 10, o seu terceiro no Brasileirão, o que culminou na suspensão do craque para o duelo contra o Flamengo no último domingo, quando o Santos acabou derrotado por 3 a 1.

Desfalque também na estreia da Sul-Americana nesta quarta-feira, Neymar deve voltar a ser opção para Cuca contra o Atlético-MG neste sábado.

Próximos jogos do Santos

Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)