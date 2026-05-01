Neymar é poupado e Zé Rafael retorna ao Santos para clássico; veja relacionados e provável escalação

Assim como era esperado, Neymar não participará do clássico entre Santos e Palmeiras. O camisa 10 ficou de fora da lista de relacionados do técnico Cuca, divulgada após o elenco encerrar a preparação para o duelo nesta sexta, no CT Rei Pelé. A relação contou, por outro lado, com o retorno de Zé Rafael, desfalque contra Bahia e San Lorenzo. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Os relacionados para o clássico de amanhã! 📋⚪⚫ pic.twitter.com/CdJ75VEHoj — Santos FC (@SantosFC) May 1, 2026

Como foi o treino

Os jogadores que atuaram como titulares diante do San Lorenzo voltaram a treinar normalmente nesta sexta após dois dias de trabalhos regenerativos. Sob o comando de Cuca, o elenco realizou um treino técnico e tático com foco no Palmeiras.

Defalques e retorno

Neymar ficará de fora do confronto devido ao gramado sintético do estádio alviverde, que, segundo o craque, oferece um maior risco de lesões. Portanto, ele será poupado do clássico. Thaciano e Lautaro Díaz também ficaram de fora dos relacionados santistas.

Zé Rafael havia sofrido uma torção no tornozelo diante do Coritiba na última semana e desfalcou o Santos contra Bahia e San Lorenzo. Ele treinou normalmente nos últimos dias e reforça o Santos para enfrentar seu ex-clube.

Outra dúvida para o clássico era a disponibilidade de Gabigol, já que, na coletiva após o empate diante do San Lorenzo na última terça, Cuca havia deixado em aberto a presença do atacante no clássico, também devido ao gramado sintético. No entanto, o camisa 9 aparece na lista e deve jogar normalmente.

Gabriel Menino, ainda em transição física, e Gustavo Henrique, com uma lesão no adutor, seguem tratando e ainda não estarão à disposição de Cuca.

Provável escalação

Assim, o Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva e Rollheiser; Barreal, Bontempo e Gabigol.

Situação do Santos

Por sua vez, o Santos vem em mais uma sequência ruim na temporada. Já são cinco jogos seguidos sem vencer, que resultam em posições incômodas no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. No Brasileirão, o Peixe é o 17º colocado com 14 pontos somados, abrindo a zona de rebaixamento, enquanto na Copa Continental, é o lanterna do grupo D, com dois pontos na quarta posição.

Detalhes do clássico