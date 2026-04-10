Neymar e Gabigol treinam e devem reforçar Santos contra o Atlético-MG; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos realizou o último treino antes do duelo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, que acontece neste sábado, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, e encerrou a preparação para a partida.
Ausentes na derrota contra o Cuenca pela Sul-Americana no meio de semana, Neymar e Gabigol treinaram com o elenco e devem ser novidade na escalação do técnico Cuca.
Reforços
Gabigol, recuperado de uma tendinite do adutor da coxa direita, não viajou ao Equador para o duelo da Sul-Americana e permaneceu treinando no CT Rei Pelé. O camisa 9, que é o artilheiro do Alvinegro Praiano no ano, voltou a atuar contra o Flamengo no último domingo, quando entrou no segundo tempo da partida.
Outro reforço para o técnico Cuca deve ser Neymar, que cumpriu suspensão no Brasileirão contra o Fla e também não foi relacionado para o duelo de quarta-feira. Durante o período fora da equipe, o camisa 10, que foi preservado na última partida, seguiu treinando normalmente.
Provável escalação do Santos
A provável escalação do Peixe para o duelo é: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony (Bontempo), Moisés e Gabigol.
🗓️ Data: 11/04 (sábado)
⏰ Horário: às 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
